Risultati Serie A. Cremonese-Inter 1-1. Partita divertente a Cremona, dove la Cremonese di Ballardini è passata in vantaggio sull’Inter grazie ad una magia di Okereke dalla distanza. Risponde dopo pochi minuti l’Inter: tiro di Dzeko, Carnesecchi para ma non può nulla sul tap in di Lautaro a pochi passi dalla porta. 1-1 all’intervallo!