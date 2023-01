Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli starebbe monitorando Rodrigo Becao per l’estate. Il difensore brasiliano, in forza all’Udinese e con il contratto in scadenza nel 2024, sta disputando una buonissima stagione in Friuli Venezia Giulia. Sulle sue tracce però, non c’è solo la dirigenza partenopea. Infatti, il calciatore piace anche ad Atalanta e Inter che, come il Napoli, potrebbero tentare un assalto per lui nel corso della sessione di mercato estiva.