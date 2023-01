TMW – Le probabili formazioni di Napoli-Roma, Elmas al posto di Zielu, nei giallorossi torna Pellegrini

La partita tra Napoli e Roma si avvicina e TMW ha dato le probabili formazioni con cui le due squadre potrebbero scendere in campo nel match del ‘Maradona’. Nel Napoli potrebbe esserci una sorpresa a centrocampo, dove potrebbe giocare vicino a Lobotka e Anguissa il macedone Elmas. In attacco dovrebbero tornare dal primo minuto Politano e Kvaratskhelia, che a Salerno sono stati sostituiti da Elmas e Lozano. Nella formazione giallorossa dovrebbe tornare dal primo minuto il capitano Lorenzo Pellegrini e sulla sinistra dovrebbe giocare Leonardo Spinazzola con Zalewski sulla destra. Queste le probabili formazioni con lo scontro tra i due numeri 9 Abraham e Osimhen in primo piano:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Kim; Rrahmani; Mario Rui; Anguissa; Lobotka; Elmas; Politano; Osimhen; Kvaratskhelia

Roma – Rui Patricio; Ibanez; Smalling; Mancini; Zalewski; Matic; Cristante; Spinazzola; Dybala; Pellegrini; Abraham