Repubblica – Diritti Tv Serie A, torna l’idea del Canale della Lega. JP Morgan pronta a investire 1 miliardo

L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito del tema dei diritti tv. Secondo quanto riportato, potrebbe avvenire una vera e propria rivoluzione sui diritti della Serie A, pronta a preparare il pacchetto. Sebbene Dazn vuole acquistarli per altri 5 anni, sembra che stia tornando a prendere piede l’idea del Canale della Lega di A. A sostenere un tale progetto ci sarebbe JP Morgan, pronta ad investire 1 miliardo in questa proposta. A febbraio sono previsti nuovi dialoghi tra le parti per arrivare ad un punto di incontro.