Nicolò Schira – L’Adana Demirspor dopo il rifiuto di Bakayoko è tornato su Demme

Diego Demme sembra sempre più lontano da Napoli a causa dello scarso minutaggio e sul centrocampista tedesco c’è l’Adana Demirspor. Il club turco è stato molto vicino all’ex Napoli Timoué Bakayoko nei giorni scorsi ma il francese ha rifiutato di trasferirsi in Turchia. Il club allenato da Vincenzo Montella è interessato al tedesco sin dall’inizio di gennaio ma non c’è mai stato un affondo. Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter il club turco ha offerto al centrocampista un triennale, ma al momento l’ex Lipsia non sembra convinto della destinazione.