Napoli-Roma – I precedenti tra le due squadre nel ‘Derby del Sole’, ultima volta a Napoli finì 1-1

Il Napoli e la Roma si affronteranno domenica sera allo stadio ‘Maradona’ in una partita che potrà essere molto utile in ottica classifica ad entrambe. La Roma viene da 5 sfide senza sconfitta e si è aggiunto alle squadre in lotta per la Champions a 37 punti. Gli azzurri puntano a vincere il settimo big match su otto dopo la vittoria per 0-1 nel match di andata con marcatura decisiva di Victor Osimhen. Tra le due squadre i precedenti in casa azzurra sono favorevoli ai padroni di casa che hanno vinto 33 volte contro le 19 della Roma. Il Napoli negli scontri in casa è solito segnare molto ai giallorossi, sono ben 103 le reti segnate in casa contro i capitolini. Nel match dell’anno scorso al ‘Maradona’ il Napoli si fece raggiungere al minuto 90 da un gol di El Shaarawy. L’ultima vittoria per i capitolini contro gli azzurri risale al 2019, quando sulla panchina azzurra c’era ancora Carlo Ancelotti.