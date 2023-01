Fusi: “Mario Rui sta disputando una grande stagione. Su Napoli-Roma…”

Luca Fusi, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Crescita mentale di Mario Rui? È maturato tanto, si è inserito perfettamente nel contesto Napoli. Ha sposato benissimo i principi di un allenatore come Spalletti, è diventato un calciatore rilevante per le aspirazioni della società. Mario si è calato bene nell’ambiente partenopeo. Sta disputando una grande stagione. Con la Roma è complicato esprimere il proprio gioco… Ci sono squadre le quali giocano sull’avversario e tentano proprio di ostacolare il gioco avversario. Il Napoli, tuttavia, può affrontare queste situazioni per la situazione tranquilla in classifica. Giocherà con la serenità necessaria a mettere in difficoltà anche una squadra come la Roma”.