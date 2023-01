Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, domani presenterà in conferenza stampa il match di cartello tra Napoli e Roma. L’orario della seguente è stato fissato alle ore 15. L’appuntamento sarà l’ideale per parlare di una partita molto importante e sentita direttamente da Castel Volturno, oltre che di una importante gara da ex per il tecnico, che per tanti anni, e in due occasioni diverse, ha guidato i giallorossi.