CdS – Zaniolo, se non verrà ceduto dalla Roma rischia di rimanere fuori rosa

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, scrive a proposito di Nicolò Zaniolo e della sua situazione di mercato. Il calciatore della Roma è al momento un separato in casa, e nessuna delle offerte arrivate ai giallorossi sembra mettere d’accordo società e giocatore. Il giocatore ha accettato l’offerta del Milan, ma la dirigenza rossonera non ha raggiunto un accordo economico con i Friedkin. La proposta del Bournemouth invece è stata ritenuta allettante, ma il calciatore ha tentennato sull’idea di accettare il trasferimento in Inghilterra. A meno che non arrivi un’offerta pari a quella degli inglesi, pare difficile che il calciatore parta. In caso di permanenza però, rischia di rimanere fuori rosa fino al termine della stagione.