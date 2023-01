CdS – La Roma recupera Pellegrini, il centrocampista punta ad una maglia da titolare contro il Napoli

Il Napoli affronterà allo stadio ‘Maradona’ la Roma di José Mourinho domenica sera nella prima giornata del girone di ritorno. Nelle fila giallorosse ha recuperato Lorenzo Pellegrini, che ha saltato le ultime sfide della sua squadra per infortunio. Come riporta il Corriere della Sera il centrocampista di Mourinho punta ad una maglia da titolare nella sfida contro gli azzurri di mister Spalletti. Per i giallorossi un ballottaggio sulla fascia sinistra dove si contendono la maglia da titolare Spinazzola ed El Shaarawy.