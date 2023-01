Carratelli: “Il Napoli ha già mezzo Scudetto cucito sul petto, non si fa mai dominare dall’avversario”

Lo storico giornalista napoletano Mimmo Carratelli ha parlato del Napoli e della lotta Scudetto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo il giornalista metà Scudetto è già cucito sul petto della squadra azzurra, che ora deve solamente non adagiarsi perché è la squadra più forte. Queste le sue parole: “L’Inter dei cinesi va a zig zag, la Juventus in questo momento al definirei Vedova Allegri e il Milan non è più Leao Meravigliao. Il Napoli a differenza di questa squadra non dipende da nessun giocatore ed ha vinto anche senza Osimhen e Kvaratskhelia. Io mi voglio sbilanciare e dico che il Napoli ha già mezzo Scudetto cucito sul petto, basta con questa scaramanzia. Il Napoli non si fa mai dominare dall’avversario a differenza delle altre big di Serie A. Si è sempre criticata la società di non avere un grosso organigramma, ma forse è questo il segreto della squadra“.