Carnevale sicuro: “Osimhen andrà via, Napoli prendi Beto”

Durante il programma Legends-Ci vediamo a Napoli, l’ex calciatore del club partenopeo Andrea Carnevale ha parlato di uno scenario che spaventa i tifosi azzurri. L’attuale osservatore dell’Udinese ha ipotizzato l’addio di Osimhen, individuando un possibile sostituto all’altezza.

Ecco le parole dell’ex Napoli: “Penso che Osimhen andrà via: è complicato tenere un calciatore che, a mio avviso, segnerà circa 30 gol a fine campionato”.

Poi ha continuato, parlando dell’eventuale sostituto: “Non avrei dubbi su chi prendere: Beto. Penso abbia tutte le caratteristiche per fare bene anche in una big come il Napoli”.

Infine, Carnevale ha parlato del gioiello del Napoli Kvicha Kvaratskhelia: “Ha tecnica, dà profondità, ma anche tanta resistenza fisica che parte dal primo e finisce al novantesimo minuto di gioco. Abbiamo pensato di prenderlo anche noi, ma diversi anni fa, era giovanissimo e c’era già la fila per accaparrarselo”.