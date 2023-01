Cammaroto: “Non sarà semplice blindare Osimhen, ma ADL gli farà una promessa”

In un editoriale per NapoliMagazine.com, Emanuele Cammaroto ha parlato del calciomercato del Napoli. Importanti novità svelate dal giornalista sul futuro di alcuni giocatori azzurri.

Di seguito le sue parole: “Non a caso si guarda al mercato estivo, sapendo che potrebbe arrivare una maxiofferta per Osimhen, che Adl proverà a blindare per un’altra stagione con la promessa poi di liberarlo. Non sarà semplice perché su di lui ci sono Manchester United, Chelsea e Real Madrid. Per portare via Osimhen da Napoli serviranno 120 milioni, non un’unghia in meno. In estate l’idea è quella di replicare le mosse di un anno fa e allora Lozano potrebbe partire e nelle prossime settimane capiremo se accadrà lo stesso con Zielinski”.

“Lo scouting azzurro si sta già muovendo su vari fronti. Ounahi resta sempre nel mirino e McKennie che tratta con il Leeds avvicina il marocchino al Napoli, che tuttavia ribadisce di non voler partecipare ad aste. Se ci saranno condizioni bene, altrimenti Giuntoli guarderà altrove”. “Capitolo “gioielleria” Empoli: c’è stato un contatto importante per Vicario in questi giorni, più di un semplice contatto. Baldanzi piace ma al momento è solo un’idea sul taccuino. Ci sarà tempo e modo per approfondire il discorso sul talentino dei toscani”.