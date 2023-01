Bologna-Spezia – Le formazioni ufficiali dell’anticipo della prima giornata del girone di ritorno

Il girone di ritorno si apre quest’oggi con una doppia sfida, alle 18.30 si sfidano Bologna e Spezia e alle 20.45 ci sarà Lecce-Salernitana. Le due squadre hanno al momento lo stesso obiettivo e al Dall’Ara si affrontano in un match fondamentale per la lotta salvezza. I rossoblù di Thiago Motta però sono a 23 punti e la qualificazione ai preliminari di Conference League dista al momento solo 5 punti, con l‘Udinese settimo che ne ha 28. Lo Spezia vuole provare ad allontanarsi dalla zona calda, con il Verona che ora è solamente a 6 lunghezze dai liguri allenati da Gotti. Il Bologna deve fare ancora una volta a meno di Marko Arnautovic e al suo posto ci sarà Zirkzee, supportato da Orsolini, Soriano e Ferguson. Nello Spezia per sostituire il bomber Nzola agirà da prima punta Emmanuel Gyasi e dietro di lui Kovalenko. Queste le scelte dei due allenatori:

Bologna – Skorupski; Posch; Soumaoro; Lucumì; Cambiaso; Moro; Schouten; Orsolini; Soriano; Ferguson; Zirkzee

Spezia – Dragowski; Amian; Caldara; Nikolaou; Holm; Bourabia; Ampadu; Agudelo; Reca; Kovalenko; Gyasi