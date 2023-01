Sky – Napoli, contatti per Brekalo. Si cercherà di chiudere già a gennaio

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato per Sky,ha svelato aggiornamenti per quanto riguarda la situazione legata a Josip Brekalo sul suo sito ufficiale. L’esterno del Wolfsburg, con un passato al Torino e in scadenza a giugno, piace al Napoli che sta pensando di ingaggiarlo già nella sessione di mercato attuale. Può risultare decisiva al fine della trattativa la volontà del calciatore, che ha intenzione di vestire la maglia azzurra. Per poterlo portare in azzurro però, il Napoli necessita di sfoltire la rosa o comunque, di darlo in prestito fino a giugno. Su di lui però, c’è anche l’Udinese, a caccia di un sostituto dell’infortunato Deulofeu.