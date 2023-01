Sky – Calciomercato, un club inglese si fa avanti per Zaniolo

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha parlato della situazione legata a Nicolò Zaniolo. Il calciatore è in rottura con la Roma e potrebbe partire già nella sessione di mercato attuale. In particolare, si è fatto avanti il Milan, che ha anche il sì del giocatore. L’ultima offerta per il talento arriva dalla Premier League, più precisamente dal Bournemouth. Gli inglesi hanno infatti offerto alla società giallorossa ben 30 milioni di euro, più bonus e una percentuale sulla futura rivendita, proposta che si avvicina ai 35 richiesti. La sua volontà però, è quella di vestire la maglia del Milan, o comunque quella di un top club.