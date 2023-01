Schira: “Brekalo è stato proposto nei giorni scorsi al Napoli. Zerbin potrebbe partire in prestito”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio. Tra gli argomenti trattati, c’è l’interesse del Napoli per Josip Brekalo.

“Interesse per Brekalo del Napoli? Vedo molta agitazione circa il futuro di questo calciatore. Gli agenti italiani si sentivano tagliati fuori, alla Dinamo ci andrebbe anche da solo. Ma si starebbe provando a mettere in piedi nuove piste. Ci sono Udinese, Napoli e Fiorentina. Quest’ultima non è una pista rovente perché il club è alla ricerca di una punta. La pista bianconera è calda, soprattutto dopo l’infortunio di Deulofeu. Dopo la penalizzazione inflitta alla Juve, il club può puntare la Conference, Brekalo per caratteristiche potrebbe essere ingaggiato. È stato proposto nei giorni scorsi anche agli azzurri, ma davanti non ci sono buchi liberi, inoltre c’è anche Zerbin in quel ruolo, che potrebbe essere ceduto in prestito. Ci sono anche Kvaratskhelia ed Elmas, credo sarebbe un di più ma non tanto necessario. Una riflessione va fatta, ma non sembra un colpo necessario”.