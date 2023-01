Roma, ultime di formazione: squalificato Celik, ballottaggio Spinazzola-El Shaarawy

Con la squalifica di Celik, Mou dovrà rispolverare Spinazzola con lo spostamento di Zaleski a destra. Ballottaggio comunque aperto con El Sharaawy per occupare la fascia sinistra. Note positive arrivano invece dall’infermeria, dove Lorenzo Pellegrini è sulla via della guarigione dopo i problemi accusati contro il Genoa in Coppa Italia e poi con la Fiorentina in Campionato. A riposo con lo Spezia, dovrebbe tornare ad occupare il suo posto contro il Napoli. Così scrive La Gazzetta dello Sport