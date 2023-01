Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, pare che per il big match Napoli-Roma di domenica sera (ore 20:45), lo stadio Maradona sarà al completo.

Previsto, infatti, sold out così come successe in occasione della sfida contro la Juventus.

Sarà, dunque, ennesimo pienone a Fuorigrotta.