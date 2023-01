Tutti gli appassionati sanno bene che il campionato italiano di calcio si suddivide in due momenti topici: il mercato estivo e i verdetti del campo. Con una piccola pausa a gennaio, quando va in scena il calciomercato invernale di riparazione. In questo anno così particolare, con la pausa prolungata dovuta al mondiale in Qatar, la sessione invernale di mercato è quasi passata inosservata, anche perché i club tricolori (soprattutto a causa della crisi economica) sono di fatto immobili. Ma quando finisce il mercato invernale 2023, e quali potrebbero essere i colpi in canna, sia in entrata che in uscita?

Quando finisce il mercato invernale 2023?

Il calciomercato invernale è aperto dal 2 gennaio, e chiuderà ufficialmente i battenti il 31 gennaio 2023. Siamo dunque agli sgoccioli di una sessione che, come anticipato, non ha riservato sorprese particolari, per usare un eufemismo. Si era ad esempio parlato di un possibile interesse dei club italiani per riportare a casa Gianluca Scamacca, che sta faticando al West Ham. In questa intervista a Scamacca, però, il giovane talento ha dichiarato di trovarsi molto bene in Inghilterra. Si era anche parlato di uno scambio tra l’Inter e il Barcellona, con Brozovic e Kessie chiamati in causa, ma difficilmente si farà. I famosi “Giorni del Condor” di Galliani, però, ci hanno insegnato che fino all’ultimo giorno di mercato può accadere di tutto.

Calciomercato invernale 2023: acquisti e cessioni ufficiali

Si parte obbligatoriamente da una disanima sul Napoli, grande sorpresa di questa stagione e con il campionato praticamente in tasca. Partito come sfavorito nella corsa allo scudetto, secondo i principali esperti di scommesse calcio, oggi si gode una rosa ricca di talento, e senza alcuna esigenza di ritocchi. Un acquisto in realtà c’è stato: si tratta del difensore Bereszynski, arrivato dalla Sampdoria.

Le big italiane, come detto, sono di fatto immobili sul mercato. Il Milan, nonostante i palesi problemi, ha comprato soltanto il portiere Vasquez per 500 mila euro, mentre l’Inter ad oggi non ha fatto alcun movimento, né in entrata né in uscita. Stesso discorso vale per la Juventus, che in questo momento si trova ad affrontare discorsi ben più seri del mercato. Anche la Lazio non ha comprato nessuno, limitandosi alla cessione allo Sparta Praga del difensore Kamenovic.

Una delle principali notizie di questo mercato invernale riguarda l’Atalanta, e nello specifico la cessione di Malinovskyi al Marsiglia. La Roma ha invece acquistato il difensore Solbakken dal Bodo Glimt, cedendo Villar al Getafe. Il club in assoluto più attivo è lo Spezia, con ben 6 acquisti e 4 cessioni all’attivo. Anche la Sampdoria si sta muovendo parecchio: sono 4 gli acquisti e 5 le cessioni. Per quel che riguarda gli altri club, il Monza ha scelto il “digiuno” dopo i tantissimi acquisti estivi, ed è anche giusto che sia così, considerando l’attuale posizione in classifica. In conclusione, questa non sarà una sessione di mercato destinata a passare alla storia. I fasti del passato, quando a gennaio si comprava parecchio, non sono economicamente sostenibili soprattutto per i grandi club italiani.