Nando Orsi, ex portiere, ha parlato dello scambio Sirigu-Gollini fra Napoli e Fiorentina durante l’intervista a La Nazione. Ecco cosa ha dichiarato:

“Entrambi i giocatori avranno nuovi stimoli per accettare subito questo scambio. Sirigu? E’ un ragazzo che può essere veramente utile non solo in campo, ma anche dentro lo spogliatoio visto che è molto esperto. Può essere un punto di riferimento per i giovani che vogliono aspirare ad avere una grande carriera nel calcio che conta”.