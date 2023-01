Nicola: “Col Napoli siamo riusciti a tenere la partita viva”

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Lecce-Salernitana sul sito ufficiale della società granata. Tra gli argomenti, il tecnico ha parlato della sconfitta subita contro il Napoli nel derby di sabato scorso.

“Per indole e temperamento sono abituato a indirizzare la mia attenzione solo sugli aspetti positivi. Il mio approccio professionale si focalizza solo sui margini e gli ambiti di miglioramento, tutto il resto sono chiacchiere che sottraggono energia e concentrazione. Nelle ultime quattro partite abbiamo incontrato squadre forti nel loro momento migliore di forma, quando noi non eravamo come organico al top. Ciononostante abbiamo fatto un punto col Torino, riuscendo a tenere viva la partita contro Milan e Napoli. Andiamo a Lecce con l’umiltà di chi sa di dover crescere ma anche col coraggio di chi non molla e vuole riscattarsi. Perché ci credo”.