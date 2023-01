Il Mattino – Il ct della Nigeria: “Osimhen non si accontenta mai…”

Il commissario tecnico della Nigeria Josè Peseiro ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti Victor Osimhen. A riportarle, l’edizione odierna de Il Mattino.

Queste le parole del ct: “Osimhen è un grande lavoratore e soprattutto non vuole perdere mai. Nemmeno nelle partitelle di allenamento o nelle amichevoli. È come un bambino sempre entusiasta della vita. E poi ha grandi valori umani. Mi sorprende continuamente per la sua capacità di attaccare, difendere e fare pressione. Quando c’è lui da marcare, nessun centrale può rilassarsi. In area di rigore è micidiale e, ormai, è diventato completo: forte di testa, forte nel tiro, forte nel dribbling”.

E ancora: “Victor non è solo primo nella classifica marcatori, ma guida anche la Serie A con il suo Napoli. È una cosa straordinaria, perché se vinci a Napoli è più bello rispetto a piazze abituate a vincere come Inter, Milan o Juventus. E infatti mi auguro che possa vincere lo scudetto”.