Gazzetta – Manovra stipendi Juventus, Chiné chiede 40 giorni di proroga

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, il procuratore Giuseppe Chiné chiederà altri 40 giorni di proroga per poter portare avanti le indagini sul filone stipendi riguardante la Juventus. Questo accade in attesa delle motivazioni sulla sentenza per la quale sono stati inflitti 15 punti di penalizzazione ai bianconeri. La dirigenza rischia per quanto fatto sulla “manovra stipendi”. L’accusa è quella per cui la società avrebbe chiesto ai suoi tesserati, in periodo di lockdown, di rinunciare a 4 mensilità con un risparmio contabilizzato di 90 milioni, quando in realtà questo, secondo alcune scritture private, sarebbe accaduto per una sola. Queste sarebbero state versate nelle stagioni successive, anche a chi ha lasciato il club, risparmiando così solo 31 milioni e spalmando i restanti 59 su altre annualità.