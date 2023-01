Gautieri: “Napoli-Roma sarà una partita bellissima. Gli azzurri stanno crescendo in tutti gli aspetti grazie a Spalletti”

Carmine Gautieri, ex calciatore e oggi allenatore, ha parlato nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Napoli-Roma sarà sicuramente una partita bellissima da vedere. La Roma è in uno stato di forma impressionante. Il Napoli merita il primo posto per quello che sta dimostrando. Sono le due squadre più in forma del campionato. Il Napoli sta avendo una crescita costante e lo ha dimostrato anche nella battuta d’arresto avuta contro l’Inter. Sta avendo una crescita sotto tutti gli aspetti anche grazie a Spalletti e allo staff. Per quanto riguarda la Roma basta guardare la partita contro il Milan dove i rossoneri erano in vantaggio, ma i giallorossi non si sono scomposti e l’hanno pareggiata. Mourinho è più difensivista, mentre Spalletti utilizza un 4-3-3 molto equilibrato. Penso che non vedremo una goleada, ma sicuramente una gran bella partita. Il Napoli ha quattro esterni uno diverso dall’altro. Kvaratskhelia ti salta dove e quando vuole. Elmas è tecnico, ma molto più tattico. Lozano è tipo Callejon. Con gli esterni penso ci sia l’imbarazzo della scelta, ma se vuoi fare una partita più tattica puoi mettere Elmas. Se vuoi fare una partita più offensiva puoi mettere Kvaratskhelia. Sono giocatori diversi, ma tutti importanti per il modo di giocare la partita. Il Napoli ha tutto sulle fasce per andare avanti. Oggi il modulo 4-3-3 è cambiato molto, quello del Napoli è bello da vedere, ma molto più tattico”.