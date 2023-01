De Maggio: “Brekalo, il Napoli ha superato l’Udinese. Serve però una cessione, vi spiego”

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato di Josip Brekalo, calciatore del Wolfsburg accostato al Napoli. Secondo quanto riportato, Cristiano Giuntoli avrebbe superato la concorrenza dell’Udinese, altra società sulle tracce del croato. Il suo profilo verrebbe scelto per fare da alternativa a Khvicha Kvaratskhelia ed arrivare così a gennaio. Tuttavia, per inserirlo in rosa c’è bisogno di una cessione a causa di un problema di liste. L’indiziato principale è Alessio Zerbin, ricercato dal Bologna.