Condò: “Osimhen tra i primi 5 attaccanti al mondo! Il Napoli potrà fare strada in Champions”

Paolo Condò, giornalista, è intervenuto a Calciomercato l’originale in onda su Sky Sport: “Osimhen lo metto tra i primi 5 centravanti del mondo in questo momento.

Il Napoli potrebbe fare strada anche in Champions? Penso di sì, non solo perché ha questo enorme vantaggio in campionato, ma perché è una squadra che non è portata a scegliere. Non deve scegliere tra campionato e Champions League, cosa che invece, purtroppo, è capitata a volte a livello inconscio. Le grandi squadre non scelgono. Quando poi ha questo agio di avere 12 punti di vantaggio in campionato e un turno che però andrà vigilato con grande attenzione, perché il match contro l’Eintracht Francoforte non è giusto definire facile ma abbordabile sì, allora hai la possibilità di arrivare ai quarti. Poi ai quarti ti siedi al tavolo, poi no dico che tutti hanno la stessa fetta di torta ma non sono molto diverse”.