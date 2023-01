Banfi: “Domenica finisce 2-1 per la Roma! Mourinho più bravo di Spalletti”

Lino Banfi, attore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Mourinho è più bravo di Spalletti, ha vinto tanto in carriera. Per me il Napoli merita di vincere lo scudetto, ma spero che domenica finisca 1 a 1. Anzi no, poi danno un rigore alla Roma e vinciamo 2 a 1. Il Napoli vincerebbe comunque lo scudetto, anche se perdesse contro la Roma. Nell’82, quando Liedholm portò Scarnecchia al Milan mi chiamò Silvio Berlusconi e mi fa ‘Siamo a Milanello, il mister ha portato Scarnecchia che è tuo amico. Tu non puoi chiedere al tuo amico Scarnecchia di cambiare il cognome?“.