Raffaele Auriemma, giornalista tifoso azzurro, ha scritto un post sui social in merito all’arbitro Orsato che dirigerà Napoli-Roma: “Il Napoli è la squadra che Orsato ha arbitrato più volte (48), l’ultima risale al 6 marzo 2022: Napoli-Milan 0-1. Gara ricordata anche per un fallo da rigore di Tomori su Osimhem, irregolarità non rilevata sia dal direttore di gara che dal Var Valeri”.

