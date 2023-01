Giovanni Branchini, agente di Salvatore Sirigu, ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it del trasferimento del portiere da Napoli a Firenze. Ecco cosa ha dichiarato:

“Napoli è una stupenda realtà dove Salvatore ha dato tutto se stesso ed era ed è ancora apprezzato dai suoi ex compagni. Purtroppo le cose non sono andate come pensavamo e quando si è presentata l’offerta della Fiorentina non c’è stato alcun dubbio, anche perché già in passato Sirigu avrebbe potuto vestire la maglia viola”.