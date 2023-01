Secondo quanto riportato da calciomercato.com la Roma avrebbe trovato il sostituto di un ormai partente Nicolò Zaniolo. Il Chelsea ha detto sì alla società giallorossa per Ziyech, e lo stesso calciatore dopo un contatto con Mourinho avrebbe confermato il suo gradimento per una squadra dove avrebbe un posto da titolare assicurato. Sul marocchino ci sono interessamenti anche dalla Premier League come quello dell’Everton e dell’Aston Villa ma sia il Chelsea che il giocatore preferirebbero il trasferimento in Italia. Resta comunque da decidere il futuro di Zaniolo…

a cura di Emanuele Cantisani