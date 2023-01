Salvatore Sirigu, ormai ex portiere del Napoli e della Nazionale Italiana, ha da poco rescisso il contratto con la squadra partenopea, permettendo così l’arrivo di Pierluigi Gollini. Dopo aver firmato il suo nuovo contratto, con la Fiorentina, è ritornato a parlare della sua esperienza a Napoli, ecco un estratto delle sue parole:

“Lasciato Napoli da scudetto? Dall’esterno può sembrare una scelta difficile, le cose non dipendono solo da una persona ma sono una causa di eventi. Non è stato facile lasciare Napoli: mi mancheranno i compagni di squadra con cui avevo legato tantissimo all’interno dello spogliatoio…”

a cura di Emanuele Cantisani