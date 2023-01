Optaanalyst, agenzia di statistiche sportive, ha diramato la classifica in base al Global Power Ranking della stagione attuale in cui è presente meritatamente anche il Napoli. La squadra allenata da Luciano Spalletti figura al quinto posto con un rating di 95.15, dietro solo a Real Madrid (95.47), Liverpool (95.99), Manchester City (98.68) e Bayer Monaco (100.00). Per quanto riguarda le altre italiane, nella top 20 ritroviamo l’Inter al decimo posto con un rating di 92.74, il Milan al quindicesimo posto ed un rating di 90.62 e la Juventus diciottesima con 90.08 di rating.

Sebbene siano solamente dati numerici, essa è l’ennesima conferma del lavoro e dei risultati ottenuti in questa prima parte di stagione dai partenopei, che ora più che mai possono far sognare i propri tifosi in grande.

a cura di Emanuele Cantisani