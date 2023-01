Ciro Venerato, giornalista rai, è intervenuto ai microfoni di Rai 2 per parlare di calciomercato del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato al tg sport odierno:

“Arrivano conferme sul gradimento azzurro per il portiere Vicario. Il portiere italiano piace tanto a Giuntoli e Spalletti. Se a fine stagione Meret dovesse andare al Tottenham, che ha contattato il suo agente, il Napoli farebbe sul serio per Vicario. Quindi, Caprile andrà in prestito a Empoli, mentre Gollini verrà riscattato dall’Atalanta”.