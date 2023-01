Sky Sports Uk svela gli ultimi aggiornamenti su Victor Osimhen, attaccante del Napoli che il Manchester United segue con tanto interesse. Secondo le ultime che arrivano dal Regno Unito, infatti, i Red Devils hanno mostrato un fortissimo interesse per il nigeriano in questi ultimi giorni. Ci sarebbe anche il bomber del Napoli sulla lista degli attaccanti che piacciono al Man United. Spaventa la valutazione che fa il Napoli per il giovane nigeriano, perché il prezzo di Osimhen va oltre i 100 milioni, che sono considerati troppi dai Red Devils.