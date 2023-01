La Repubblica – Patto scudetto tra gli azzurri: nessun big andrà via a gennaio

I calciatori del Napoli hanno consolidato un vero e proprio patto scudetto all’interno dello spogliatoio.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, infatti, non c’è rischio che qualche big possa decidere di andare via negli ultimi giorni di mercato: tutti gli azzurri sono concentrati sulla stagione attuale, sugli obiettivi e sul sogno scudetto che si alimenta di giornata in giornata. Dopo qualche interesse sporadico e sondaggio per i vari Osimhen, Kim e Kvara, le porte di eventuali trattative o discorsi al tavolino per avviare qualsivoglia cessione non verranno presi in considerazione prima della fine del campionato e dell’estate. Tutto l’ambiente partenopeo è concentrato su quello che può diventare un pezzo di storia del club.