Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del nuovo acquisto azzurro Gollini. Ecco cosa ne pensa:

“Gollini come vice-Meret? Non cambierà nulla, Alex resta il primo. Arriverà un ragazzo che ringiovanisce il reparto dei portieri, ma l’importante è che conosca il suo ruolo qui a Napoli. Bisogna evitare inutili dualismi che possono danneggiare il primo portiere azzurro, che sta facendo benissimo in questa stagione”.