Iezzo: “Senza Sirigu gli azzurri perdono un fattore di esperienza importante”

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro ed attualmente opinionista sportivo, è intervenuto a Radio Punto Nuovo sull’addio di Sirigu.

Quest’ultimo si è detto sorpreso dalla decisione dell’ex portiere del Genoa di lasciare gli azzurri a metà stagione: “Sono rimasto sbalordito dalla decisione di Sirigu di partire ad annata già iniziato in cui gli azzurri stanno facendo qualcosa di eccezionale. Lascia una squadra in lotta per lo scudetto e passa in un’altra rosa che sta zoppicando in questa stagione. Il Napoli con il suo addio perde sicuramente un fattore di esperienza importante all’interno dello spogliatoio”. Queste le parole di Iezzo, che non ha approvato la decisione del campione d’Europa.