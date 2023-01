Luca Fusi, ex centrocampista del Napoli, è stato intervistato da Il Mattino per elogiare Stanislav Lobotka. L’ex azzurro ha individuato l’uomo chiave del centrocampo azzurro di Spalletti. Ecco cosa ne pensa:

“Lobotka è fondamentale per il grande equilibrio che sta dando sia in fase difensiva che in offensiva. Fa sempre la scelta giusta e gioca semplice con la squadra“.