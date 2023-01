L’Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions League agli ottavi, non è andato oltre l’1-1 sul campo del Friburgo. Nel match della 17ª giornata di Bundesliga il Francoforte va in vantaggio con Kolo Muani al 43′. Poi la squadra tedesca si è fatta recuperare a inizio ripresa dai padroni di casa. Con questo pari, dunque, l’Eintracht perde il secondo posto in classifica: ora è quarto, a -5 dalla capolista Bayern Monaco e a pari punti con Borussia Dortmund e il Friburgo stesso.