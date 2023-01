Bucchioni si sbilancia: “Spalletti dovrà lavorare tanto con Gollini!”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Punto Nuovo dell’arrivo di Pierluigi Gollini.

Secondo quest’ultimo ci sarebbe tanto da lavorare per far rendere al massimo l’ex Fiorentina, completamente chiuso nella sua esperienza viola da Terracciano negli ultimi periodi: “Gollini ha un problema da gestire, se non gioca inizia ad accusare il colpo. In questo dovrà essere bravo soprattutto Spalletti, la sua forza e le sue qualità sono importanti, anche l’addio dall’Atalanta per lui è stato deleterio. Non giocherà da titolare, ma bisognerà gestirlo bene”.