Come ci riporta Tuttomercatoweb.com Pierluigi Gollini è pronto ad atterrare a Napoli sotto la corte di Luciano Spalletti e di iniziare questa nuova avventura. Nel mentre si aspettano notizie sulla firma e sulla visita medica del portiere, possiamo dire che Gollini arriva in prestito dall’Atalanta e che ci sarà un diritto di riscatto fissato a 8 milioni per il classe 1995.