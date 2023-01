Sky, Modugno: “Osimhen valutato 150mln, due strade per il futuro”

Francesco Modugno, giornalista Sky ha parlato ai microfoni di Ottochannel: “Il Napoli fa la corsa su se stesso, ha numeri importanti, un potenziale e una vastità di scelte in attacco che nessuno ha in questo momento in serie A. Per questo motivo l’eliminazione dalla Coppa Italia è un vero peccato, perchè avrebbe consentito agli altri calciatori che stanno giocando di meno di sentirsi ancora più parte integrante del gruppo.

Osimhen quanto vale? Per De Laurentiis almeno 150 milioni di euro, Victor è un attaccante incredibile, va oltre i propri limiti, migliora sempre di più anche nel gioco a terra, nella disponibilità verso i compagni. Ha un contratto per altri due anni, il che vuole dire che a fine stagione ci sono solo due strade: o rinnova il contratto a cifre che per il Napoli attuale sono difficili da raggiungere, oppure lo cede, e per cifre considerevoli.

Meret? Il Napoli un giocatore del genere non lo lascerà andare via facilmente, De Laurentiis ha sempre creduto in lui.

Il confronto Sarri-Spalletti? Il primo era entrato di più nel cuore dei tifosi perchè non si è limitato al calcio, ha toccato le corde sociali, ha parlato di attacco al Palazzo, di “strisciate” come nemici ecc… Spalletti ha sempre e solo parlato di calcio, invocando i tifosi, ma soprattutto chiedendo un cambio di mentalità, non accampando mai scuse o alibi quando ci sono stati infortuni o errori arbitrali”.