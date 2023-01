Repubblica – Il Napoli ritrova Kvaratskhelia: il georgiano torna in campo in vista della Roma

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante del Napoli è guarito dall’influenza ed è tornato ad allenarsi nonostante il giorno libero concesso da Mister Spalletti.

“Il georgiano è guarito dall’influenza e ieri si è allenato a Castel Volturno insieme a Diego Demme e Juan Jesus nonostante il giorno di riposo concesso da Spalletti. I tre sono scesi in campo al Konami Training Center per prepararsi al meglio in vista della gara di sabato. Arrivano quindi ottime notizie per il Napoli che ritrova il suo talento georgiano, che splendidamente era stato sostituito da Elmas nelle ultime settimane”. Si legge sul quotidiano.