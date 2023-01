Primi in tutto: le altre classifiche in cui dominano gli azzurri

Il Napoli di quest’ anno sta avendo dei numeri impressionanti non sono in Italia ma anche in Europa. Oltre ad aver realizzato 50 punti nel girone d’andata, (solo due squadre ci erano riuscite finora nella storia della Serie A), è primo in altre speciali classifiche. Con 46 gol fatti e ai 14 subiti, ha la miglior differenza reti, con il miglior attacco e la miglior difesa, in più sono primi per possesso palla, assist e tiri. Con 33′ 39” di media a partita, il Napoli è primo per possesso palla. Si spiega così il primo posto anche per tiri, 328, davanti alla Fiorentina che è seconda anche nella classifica del possesso palla. Con 37 assist puliti, la squadra di Spalletti è prima anche nei suggerimenti. Lo riporta il Corriere dello Sport.