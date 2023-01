Pastorello, agente di Meret: “Ci sono diversi club inglesi su di lui”

L’agente di Alex Meret, Federico Pastorello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai sulla situazione del portiere italiani e sulle diverse sirene inglesi su di lui. Ecco quanto detto:

“Il Napoli è un top club, Alex Meret è giovane, ha tante idee e pensieri per la testa e mi aspetto che lui in futuro possa pensare di fare un’esperienza all’estero, essendo un ragazzo esemplare. Quindi sotto questo dinamica tutto può accadere, ma proprio in questo momento non escludo Alex in futuro ancora A Napoli.