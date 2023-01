Mauro: “Calcio italiano deve essere grato al Napoli, spero possa arrivare fino in fondo”

Massimo Mauro, ex di Napoli e Juventus, ha parlato ai microfoni di “Televomero” per parlare del Napoli: “Il calcio italiano deve essere grato a questo Napoli, perché finalmente vince la squadra che gioca meglio e punta a divertire. Chi adotta tattiche speculative e vuol vincere col minimo sforzo, quest’anno deve cedere il passo. L’altro Napoli vincente, quello con Diego, era un grande Napoli ma che non giocava ai livelli di questa squadra qui. Sarà bellissimo poter omaggiare e festeggiare la vittoria della squadra più bella. Si può guardare con fiducia al girone di ritorno, perché anche se il Napoli perderà qualche partita, le altre ne perderanno altrettante.“