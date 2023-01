Insigne: “Spalletti sa perfettamente quali corde toccare con i calciatori”

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli ha lasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, ecco quanto detto: “Il 5-1 alla Juventus è un risultato incredibile, ho esultato moltissimo. Per noi napoletani ha sempre un sapore speciale batterli, figuriamoci così. L’eliminazione dalla Coppa Italia è stata soltanto un incidente di percorso, non bisogna fare drammi. Spalletti poi sa perfettamente quali corde toccare con i calciatori. Devo fare i complimenti al tecnico e a tutto lo staff, perché la condizione fisica è impressionante: gli azzurri vanno al doppio. Con Sarri eravamo entusiasmanti ma ci mancava qualcosina”.