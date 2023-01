Il Mattino – Domenica sarà ancora Spalletti contro Mourinho: due icone del vecchio calcio

Due simboli di una vecchia generazione calcistica sono pronti a sfidarsi ancora: domenica sarà ancora Mourinho contro Spalletti.

L’edizione odierna de Il Mattino ha riservato un focus sulla coppia di tecnici più anziani della Serie A: due over 60 ancora in grado di imprimere il proprio timbro sulle squadre che allenano. Simboli irriducibili di un calcio vecchio e ideatori di due linee contrapposte di pensiero: “La panchina non ha età. In una serie A che tende sempre più vero il nuovo che avanza, Spalletti Mourinho sono i grandi difensori della vecchia guardia. Luciano – 63 anni – veleggia verso il primo scudetto della sua carriera in Italia, mentre Josè – giovedì soffierà sulle sue prime 60 candeline – in serie A ha già vinto, diventando nel 2010 il grande santone del Triplete neroazzurro. Vivono il calcio in modo diverso”.