Fedele: “Inutile essere scaramantici, il Napoli ha già vinto questo campionato!”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto a Ottochannel durante la trasmissione La Domenica Azzurra: “Dobbiamo premiare Meret, perché è stato decisivo con Juventus e Salernitana, avendo compiuto due grandi parate, evitando agli azzurri di andare in differenza. Ormai legge bene anche le azioni, ha uno stile non acrobatico ma estremamente efficace. Complimenti a lui”.

Poi aggiunge: “La Salernitana è stata imbarazzante sabato, capisco che era in difficoltà ma non ha commesso un fallo, era rassegnata. Il Napoli ha già vinto questo campionato, non è il caso di essere scaramantici, è la squadra più forte del campionato. Il Napoli di Sarri era il migliore e il più bello dal lunedì al sabato, quello di Spalletti dovrebbe essere più vincente”.